UCBM, Rossi: "Internazionalizzazione e valorizzazione del talento pilastri del nostro Piano strategico"

(Teleborsa) - "Internazionalizzazione e valorizzazione del talento sono fondanti per il nostro piano strategico triennale come dimostra l'esempio di oggi: un cervello, un docente, un ricercatore internazionale, che torna in Italia, torna da noi al Campus Biomedico, proprio per sviluppare la sua ricerca, per creare una cultura internazionale all'interno dell'università ma non solo. Abbiamo lanciato negli ultimi anni tre corsi di laurea in lingua inglese proprio in un'ottica internazionale. Per creare un'università che sia internazionale bisogna fare cultura e per farlo c'è la necessità che sia i docenti sia gli studenti stranieri siano presenti all'interno della comunità accademica". È quanto ha affermatointervistato a margine della– presidente della Società europea di ingegneria biomedica (EAMBES), segretario generale dell'associazione mondiale (IFMBE), consulente OMS per le tecnologie per il Covid-19 e membro del CTS del ministero della Salute per i dispositivi medici – che l'Università Campus Bio-Medico di Roma con il sostegno di Intesa Sanpaolo ha riportato in Italia dove sarà docente in Bioingegneria elettronica e informatica nella facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dirigerà la nuova unità di ricerca in "Intelligent Health Technology". La nuova cattedra è stata celebrata con l'incontro dal titolo "Ingegneria biomedica per la salute globale e per lo sviluppo sostenibile"."La sostenibilità è assolutamente al centro della nostra attenzione e del nostro piano di sviluppo. Nel 2019 abbiamo fondato una facoltà che si chiama appunto 'Scienze e tecnologie per l'uomo e l'ambiente' e adesso vogliamo particolarmente sviluppare queste tematiche. Noi abbiamo storicamente anche un corso di Ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile. Parlavamo già di sostenibilità tanti anni fa esono proprio queste tematiche che vogliamo approfondire, anche da un punto di vista di ricerca".