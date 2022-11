ANITA, il presidente Baumgartner a Bruxelles per rete TEN-T e Brennero

(Teleborsa) - Una delegazione di, l'associazione nazione delle imprese dei trasporti guidata dal presidente, ha incontrato il 16 e 17 novembre aimportanti figure istituzionali per discutere di temi rilevanti per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci e rappresentare il punto di vista e le proposte dell'associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici.La delegazione, si legge in una nota, in particolare, ha avuto modo di confrontarsi in maniera molto costruttiva con gli onorevolidel PPE, con i quali sono stati affrontati gli aspetti principali relativi alla prossima approvazione del dossier sulla, all'annosa questione del passaggio alpiù volte affrontata dall'associazione in sede europea e ai futuri dossier in preparazione dalla Commissione europea.Durante la due giorni, prosegue la nota, proficui gli incontri del presidente Baumgartner con ulterioridelle altre istituzioni europee su argomenti di cruciale importanza per il settore e per l'intera economia nazionale.