Sewing (Deustche Bank): attuale normativa fa poco per rafforzare banche europee

Deutsche Bank

(Teleborsa) - "Dobbiamose non vogliamo fare affidamento principalmente sulle banche straniere per finanziare il futuro dell'Europa". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, nel suo intervento all'European Banking Congress di Francoforte, sottolineando che "nessuno dovrebbe prendere alla leggera questo pericolo".L'AD della la prima banca della Germania ha incolpato le autorità di regolamentazione europee di essere troppo aggressive. "Diventa sempre più chiaro che", ha affermato, riconoscendo tuttavia che una supervisione più forte che ha aiutato l'industria dopo la crisi finanziaria."Dovremmo anche esaminare dove la regolamentazione potrebbe essere andata troppo oltre", ha spiegato, offrendo unada quella della presidente della Banca centrale europea (BCE)., intervenendo alla stessa conferenza, aveva infatti appena affermato che l'Eurozona non deve annacquare la regolamentazione del settore bancario."Una regolamentazione eccessiva lascerebbe le banchee meno in grado di sostenere le transizioni da cui dipenderà la nostra crescita futura", ha spiegato Lagarde.Sewing ha chiesto anche di superare "il clichè di una Europa forgiata nelle crisi", coniato da Jean Monet. "Sono convinto che oggi abbiamo bisogno di un altro approccio, piuttosto che quello di salvare l'Europa per costruirla. Basta reagire:. Ci serve una agenda 2030 per l'Europa,. Nessuno fuori dall'Ue capisce perché non progrediamo rispetto a 27 giurisdizioni".