BNL Bnp Paribas “Just in Cash”: ora il prelievo di contante è anche in negozio

(Teleborsa) -– tra le prime banche in Italia - integra, all’interno della propria app di, “Just in Cash”, unagrazie alla quale i clienti possono prelevare contante presso una rete di esercenti convenzionati, dislocati su tutto il territorio nazionale. La Banca sta sviluppando accordi anche con la“Questa iniziativa – ha dichiarato, Chief Operating Officer Retail Banking BNL BNP Paribas – è coerente con la nostra strategia di open banking, che ci permette di agire come una piattaforma multiservizi a beneficio delle esigenze e delle aspettative quotidiane e progettuali dei clienti. La partnership con Sonect è infatti una delle molte collaborazioni che sviluppiamo con player finanziari e di altre industry e segue una logica di omnicanalità, affiancando la funzionalità degli sportelli ATM evoluti che BNL ha sul territorio ad una rete di esercenti. Si tratta di una strategia “win-win”, che porta vantaggi in primis ai clienti e a tutti gli altri attori coinvolti.”Nello specifico,è una soluzione per ampliare virtualmente la rete di prelievo a disposizione della clientela, pur preservando gli standard di sicurezza tecnologici tipici di questa operazione. Allo stesso tempo, gli esercenti convenzionati potranno fornire un servizio aggiuntivo, attrattivo per nuovi clienti, che consenta di ridurre i rischi e i costi della gestione del denaro contante in negozio.Il servizio è realizzato dalla fintech, e si basa sulla tecnologia di prossimità: attivando la geolocalizzazione dall’app BNL è possibile individuare l’esercente più vicino. L’utente, una volta raggiunto il negozio e scelto l’importo da prelevare, potrà generare un codice (QR o a barre) valido per 30 minuti da mostrare all’esercente che, dotato di apposito lettore, riceverà immediatamente l’autorizzazione per completare l’operazione di prelievo.