Il ministro Urso lancia il tavolo automotive "trimestrale": il 5 dicembre il primo appuntamento

(Teleborsa) - Il ministro dell'Industria e del made in Italyrilancia il. "Ho dato disposizione di riconvocarlo il, tra venti giorni, in modo da presentarci a questo tavolo con tutti gli attori industriali, produttivi, sociali, sindacali e le aziende principali, per confrontarci con il sistema sociale e produttivo su quali sono gli strumenti che dovremo realizzare in Europa e a livello nazionale per meglio affrontar questa fase della", ha annunciato ieri al Festival Città Impresa di Bergamo. "Mi impegno a riconvocare il tavolo ogni tre mesi", ha aggiunto.Il ministro ha assicurato che il tema verrà portato anche ai. "Già martedì mattina – ha dichiarato – mi confronterò con alcuni colleghi europei sulle tematiche in discussione che sono quelle dello spazio, ma anche sugli altri dossier che abbiamo". Urso ha spiegato che l'obiettivo è quello di "sviluppare una politica comune con i grandi Paesi produttori in Europa: con lacondividiamo una grande azienda automobilistica,, con lala filiera industriale dell'automotive e sappiamo che insieme dobbiamo cercare di reindirizzare la politica industriale europea in questo campo".Secondo, presidente onorario di Brembo, "dovrà avvenire tenendo conto dei problemi che questa transizione sta creando al settore auto e alla componentistica", definendo la decisione dell'Europa di puntare sull'auto elettrica "un clamoroso errore".