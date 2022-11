REVO passa su Euronext STAR Milan. Sale a 77 il numero delle società sul segmento

REVO Insurance

(Teleborsa) - La presidente Antonia Boccadoro e l'amministratore delegato Alberto Minali hanno suonato questa mattina la campanella che ha sancito ilè la nuova denominazione di REVO dopo la Business Combination tra la SPAC lanciata l'anno scorso da Alberto Minali e Claudio Costamagna ed Elba Assicurazioni, compagnia acquisita a fine 2021.REVO Insurance è un, con un focus prevalente sul comparto delle PMI. La società si propone come player innovativo e all'avanguardia, con una formula imprenditoriale che fa leva sulla leadership tecnologica per ottimizzare e rendere più efficiente e flessibile il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri."Con la quotazione di REVO Insurance al segmento STAR di Borsa Italiana suggelliamo oggi l'esito di un percorso imprenditoriale, professionale e umano cheper visione, orientamento strategico e posizionamento sul mercato", ha commentato Minali."Siamo una, che fa della trasparenza, dell'innovazione, della rapidità operativa e della flessibilità i capisaldi di un'offerta radicalmente nuova, che poggia su un moderno paradigma tecnologico e sulla competenza dei talenti che ha saputo attrarre", ha aggiunto Boccadoro.REVO Insurance rappresenta lasu Euronext STAR Milan e psu Euronext STAR Milan. Inoltre, si tratta della quattordicesima società che effettua un passaggio di mercato dall'attuale Euronext Growth Milan a Euronext STAR Milan.Alla data odierna ildi REVO Insurance ammonta a 6.680.000 euro ed è suddiviso in 22.300.000 azioni ordinarie (negoziate su Euronext STAR Milan con codice ISIN IT0005513202) e in 710.000 azioni speciali (non quotate). I diritti di assegnazione in circolazione (negoziati su Euronext STAR Milan con codice ISIN IT0005513103) sono pari a 11.599.989.