ElEn, FDA autorizza vendita sistema Accure Laser su mercato USA

El.En

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR del mercato Euronext Milan, specializzata nel segmento laser, annuncia che la sua collegata americana, pioniera nello sviluppo di soluzioni innovative per il trattamento dell’acne,negli USA delin forma lieve e grave.La tecnologia di Accure Laser,, si basa sulla peculiare selettività dell’emissione laser a 1726nm, e su tecnologie proprietarie in grado di controllare precisamente la profondità del gradiente termico. Attraverso Quanta System, il Gruppo El.En. detiene oggi circa il 15% delle azioni di Accure Acne.Il, co-fondatore e responsabile scientifico e clinico di Accure, ha dichiarato "portare sollievo a chi soffre di acne in tutto il mondo è stata una mia ambizione e passione per due decenni. Accure Laser è un significativo passo avanti e mi congratulo con Accure per aver raggiuntoquesto importante traguardo".Il Dottor, responsabile della ricerca e sviluppo medicale di El.En., ha affermato che ''il sistema Accure è primo della classe nelle tecnologie laser, e una nuova pioneristica soluzione per trattare l’acne"., Direttore generale di El.En., si è detto "orgoglioso di essere parte integrante allo sviluppo di Accure Laser" e "impaziente di collaborare con Accure per la diffusione di questa innovativa soluzione per i milioni di individui che nel mondo soffrono deiproblemi dell’acne".