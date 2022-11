Cina, nuovo record di casi Covid-19

(Teleborsa) -, che si sono attestati mercoledì a, superando anche il, quando il numero delle infezioni per poco non aveva raggiunto quota 30mila, numero che fece scattare ildi due mesi a. E' quanto emerge dagli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, secondo cui la gran parte dei contagi (27.517), pari al 90% del numero complessivo dei casi, è asintomatico.I 31mila contagi attuali, pur essendo poca cosa rispetto ai numeri evidenziati da altri Paesi, sono un numero elevatissimo, considerando che ilcontinua a seguire unaverso il Covid con alternanza di fasi di screening di massa, quarantene e lockdown.La grande metropoli portuale di, la capitaleed il comune sud-occidentale disono le aree più colpite dall'ultima ondata di contagi Covid, main cui di suddivide il territorio cinese hanno segnalato giornalmente nuove infezioni e, dallo scorso weekend, sono stati registratiI severi controlli legati alla pandemia hannosul sentiment e, mentre lecinesi hanno adottato ilche prevede che il personale viva nel distretto aziendale. Eclatante il caso della controversa realtà aziendale Foxconn, che produce componentistica per cellulari, inclusi gli iPhone di Apple, che è stata interessata da nuovi disordini dei lavoratori, che chiedevano maggiori misure di sicurezza e una indennità specifica.particolarmente nel secondo trimestre, che ha registrato la più bassa crescita della storia, a causa del lunghissimo lockdown a Shanghai, e, ben al di sotto dell'obiettivo ufficiale di circa il 5,5% annunciato a marzo.