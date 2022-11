Unidata, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 63,5 euro

Alantra

(Teleborsa) -hasul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre ilsul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto e l'espansione nel business residenziale.Viene prevista una(26,5% CAGR 21-24)(15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti. "Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha(oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione)."Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023 dovrebbero", viene sottolineato.