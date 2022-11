Associazione Guido Carli conferisce Premio Bancor 2022 a Lord Mervyn King

Banca Ifis

(Teleborsa) - A, economista, accademico e banchiere britannico, che ha servito come governatore della Bank of England dal 2003 al 2013è stato assegnato il, istituito quest'annocon il patrocinio di, per premiare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario, riconoscendone la competenza, integrità e trasparenza.Lasi è svolta a Roma, nella storica cornice di, alla presenta fra gli altri di, Presidente dell’Associazione Guido Carli, ed, Presidente di Banca Ifis, del Governatore della Banca d’Italiae del Presidente Consob, che ha pronunciato la motivazione del premio.Nel corso dell’evento, moderato da Lucia Annunziata,ha tenuto unaintitolata "The Great Repricing: Central Banks and the World Economy"."L’esempio del civil servant Mervyn King dimostra che non è mai vano il tempo dedicato ad alimentare quella spinta morale, che ci faccia considerare l’impegno di servire il proprio Paese, la propria istituzione, la propria azienda, soprattutto nei confronti delle sfide difficili, come un irrinunciabile dovere", ha commentato, Presidente dell’Associazione Guido Carli, citando una celebre frase di Guglielmo Orange: "non occorre sperare per intraprendere, non occorre riuscire per perseverare"."Siamo onorati di affiancare l’Associazione Guido Carli in questo importante riconoscimento che celebra i più autorevoli economisti internazionali nel ricordo di Guido Carli, una delle personalità più influenti del panorama finanziario internazionale del Novecento", ha affermato, Presidente di Banca Ifis, ricordando "a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la sua figura rappresenta ancora oggi un fulgido esempio per il ruolo che, come banchiere ed accademico, ha avuto nel guidare il Paese attraverso la complessa fase della Ricostruzione".Il Premio Bancorconiato nel 1944 dall’economistas, padre della moderna analisi macroeconomica, in occasione degli accordi di Bretton Woods, per indicare la sua soluzione agli errori del passato, ovverogovernata dalla razionalità degli uomini e sottratta all’arbitrio di una sola potenza egemone. Una proposta che rimase, ma il termine Bancor fu riutilizzato nel 1971, comeper la pubblicazione sull'Espresso di articoli di altro profilo economico. L’articolo d’esordio si intitolava. Oggetto dell’analisi era proprio l’ordine monetario internazionale dominato dal "Gold Standard" che da lì a tre mesi si sgretolò con la dichiarazione dell'inconvertibilità del dollaro in oro da parte del Presidente Nixon. Parecchi anni dopo l'ultimo intervento di Bancor, si scoprì che gli autori degli articoli erano Guido Carli ed Eugenio Scalfari.Sulla scia segnata da Bancor,è quello di dare vita ad unae sulla loro soluzione, in quanto ogni epoca presenta le proprie difficoltà, ma la storia insegna che, confidando nella razionalità e nell’ingegno dell’uomo, è sempre possibile trovare la strada per superare gli ostacoli.