Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, mentre sale l'attesa per il PIL degli Stati Uniti e del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, in programma domani, mercoledì 30 novembre.Sul fronte societario, positivasubentrata oggi al posto diche lascerà Piazza Affari il prossimo 9 dicembre. Giornata di perdite per, dopo che ieri sera sono arrivate le dimissioni dell'intero CdA. Intanto, Exor ha comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di presidente di Juventus. Il titolo ha comunque recuperato dall'apertura in profondo rosso, quando ha toccato i minimi da marzo 2017. Gli analisti non escludono la necessità di un ulteriore aumento di capitale.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,035. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,15%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +182 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,80%.poco mosso, che mostra un -0,19%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,52%; composta, che cresce di un modesto +0,06%. Debole anche il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.466 punti.Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,72 miliardi di euro, con una variazione dello 0,35%, rispetto ai precedenti 1,73 miliardi.Su 420 titoli trattati in Piazza Affari, 190 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 153. Invariate le rimanenti 77 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+4,18%),(+2,92%),(+1,41%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,33% nel giorno in cui il Cda di Noovle, Società benefit interamente controllata dal Gruppo TIM, ha nominato Elio Schiavo nuovo Amministratore Delegato Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.di Milano,(+2,75%),(+2,62%),(+1,97%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,65%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,60%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 3,4%).