Cy4Gate, nuovi contratti per 5 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, nel corso delle ultime settimane di novembre, si è aggiudicata una serie di importanti contratti in Italia e all’estero per la fornitura dei sistemi di Cyber Security e Cyber Intelligence inclusi nel proprio portafoglio prodotti.Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circa 5.000.000 di euro con una durata di 1 anno e mezzo circa., confermando il trend di crescita su Italia ed estero a seguito di una rafforzata attività di business development resa possibile dal venir meno delle restrizioni legate alla pandemia Covid.Il 23% circa del business proviene dalla fornitura dei sistemi di decision intelligence, il 76% dalle vendite di prodotti cyber security finalizzati alla ricerca e formazione."L’aver scommesso su un diversificato portafoglio di prodotti e servizi, nonché essere una società con forte focus su sviluppo prodotti e tecnologie per indirizzare i bisogni nel dominio cyber a 360° si rivela essere un percorso premiante - ha dichiaratodel gruppo. Cy4Gate propone ai clienti piattaforme in grado di far fronte anche alle richieste più esigenti, con soluzioni adattabili e adattate alle specificità dell’end user e chiavi in mano.del valore attribuito al nostro offering".