PLC, nuove commesse per oltre 10 milioni di euro

PLC

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto undi 84 MW (20 WTG), sito in provincia di Avellino, con la società Campo Eolico Ariano del gruppo austriaco WEB Windenergie.Il contratto è stato sottoscritto con altri due partner per l'esecuzione delle opere civili, con i quali si costituirà un raggruppamento temporaneo di impresa dedicato alla realizzazione dell’intero balance of plant del parco eolico. Il. Il completamento delle attività è previsto entro il primo trimestre 2024."La sottoscrizione del contrattonel mercato delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia, si legge in una nota.Ieri sera la società aveva comunicato la sottoscrizione di un contratto relativo alla realizzazione di una sottostazione di utenza annessa ad uncon una potenza di 18 MW nella provincia di Taranto con la società Zamboni, per un corrispettivo complessivo diIntanto, è ottima la performance di, che si attesta a 1,53 Euro, con un aumento dell'8,90%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,575 e successiva a 1,685. Supporto a 1,465.