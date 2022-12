IEG, siglato accordo con Lineapelle per crescere negli Usa

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, player fieristico e congressuale, e l'ente fieristico, organizzatore dell'omonimo network espositivo, hanno siglato un accordo di collaborazione strategica per dare slancio e sviluppo aevento che da oltre 25 anni promuove neglil'eccellenza di pelli, accessori, componenti, tessuti, materiali sintetici.Partendo dal potenziamento della piattaforma espositiva di Lineapelle New York, l'accordo – spiegano le due società in una nota congiunta – punta a creare e offrirein un mercato che mostra consolidati e stimolanti trend di crescita che interessano non solo il fashion system, ma anche l'industria dell'arredamento e dell'interior design.La collaborazione coinvolgel (società di allestimenti che fa parte del gruppo IEG e, fin dalle prime edizioni, collabora connella realizzazione del salone di New York) e, a lungo termine, si pone come obiettivo l'esplorazione di ulteriori opportunità fieristiche in altri mercati internazionali.Secondo ilnel primo semestre 2022, l'ha complessivamente registrato, in base alle attuali stime, un aumento del 3,7% in termini di volume di produzione e dell'11,2% in fatturato rispetto al corrispettivo periodo dell'anno scorso. Anche l', che si confermano avere un'incidenza superiore al 70% del fatturato complessivo del settore, mostra variazioni diffusamente positive, con una crescita dell'11,9% in valore sulla prima parte del 2021. L'export verso gli Stati Uniti è cresciuto nel 2022 del 7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.