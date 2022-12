Zurich vende parte del portafoglio vita italiano a GamaLife

Zurich Insurance Group

(Teleborsa) -(Zurich) ha annunciato oggi che la controllataha completato la, composto prevalentemente daL’operazionenei confronti degli assicurati e dei distributori. Zurich continuerà a offrire soluzioni innovative di protezione e unit-linked ai clienti in Italia.La cessione determina però undel Gruppo su base proforma rispetto al 252% dichiarato al 30 settembre 2022."Stiamo ridisegnando il nostro modello di business in Italia puntando ad una presenza sempre più capillare sul territorio e su soluzioni di nuova generazione.- spiega, CEO di Zurich Italia - La nascita di Zurich Bank come anche la cessione di questo portafoglio rappresentano due capitoli fondamentali per raggiungere il nostro obbiettivo".