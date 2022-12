Banca Generali è la "Best Sustainable Private Bank Italy 2022"

Banca Generali

(Teleborsa) - La sensibilità verso il mondo ESG e la scelta di guidare il mercato finanziario italiano verso un approccio agli investimenti più sostenibile premianoche è stata riconosciuta a livello internazionale dalla rivista inglese CFI – Capital Finance International come la "" nell'ambito dei propri riconoscimenti annuali.La giuria del premio, composta da analisti finanziari e giornalisti, ha apprezzato l', che oggi, grazie alla piattaforma che porta gli obiettivi sociali dei clienti all'interno dei portafogli, restituendo attraverso un particolare algoritmo il valore relativo al rendimento in termini di sostenibilità così da verificarne in modo tangibile l'impatto nei confronti del pianeta.Oltre all'offerta relativa ai prodotti sostenibili, laè stata valutata positivamente per aver messo insieme, operando secondo un modello di business che crea valore condiviso, incentrato sulla qualità del servizio, innovazione e sostenibilità."Il premio ricevuto da CFI conferma il posizionamento di Banca Generali tra le banche più attente alla sostenibilità in Europa e segue la traiettoria già confermata dalle altre più importanti rating agencies internazionali come Sustainalytics, Standard Ethics e MSCI. Siamo felici di questa ulteriore conferma e proseguiremo nell'assicurare un sempre maggiore dialogo costruttivo con tutti gli stakeholders al fine di creare valore aggiunto nel lungo periodo" ha commentatoUn premio che quindi, e l'inclusione nell'indice MIB ESG di Borsa Italiana ed Euronext a ottobre del 2021. Inoltre, di recente conferma è l'adesione alla Carta "Donne in banca" dell'Associazione Italiana Bancaria (ABI) che promuove, presso il settore bancario e finanziario, la valorizzazione della diversità di genere.