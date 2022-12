PharmaNutra sale al 100% di Akern

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha, società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bioimpedenza. In data odierna, ha infattidetenuta da Liside, per un corrispettivo di 1.216.800 euro,L'operazione viene descritta come "" perchè, da un lato, PharmaNutra estenderà la propria presenza ad un nuovo settore attraverso un brand leader in questo campo da oltre 40 anni e, dall'altro, Akern potrà beneficiare del supporto commerciale, finanziario e scientifico di un gruppo ormai consolidato a livello globale."Dal punto di vista della ricerca PharmaNutra sarà interessante riuscire ad acquisire nuovi dati relativi allo stato della composizione corporea in alcuni ambiti clinici fondamentali per il nostro business, come il settore della nutrizione, delle patologie del comportamento alimentare, dello sport - ha commentato il- Lato Akern, viceversa, l'ingresso nel nostro gruppo permetterà di espandere il core business a livello globale, sfruttando una consolidata rete di distributori internazionali".