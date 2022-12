OPA parziale Openjobmetis, i risultati definitivi

Openjobmetis

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale, promossa dasu massime 325.065 azioni proprie (2,37% del capitale), l’agenzia del lavoro quotata al segmento STAR, comunica chee allo 1.097,83% del quantitativo massimo delle Azioni oggetto dell’Offerta.L'Offerta prevede l'applicazione,oggetto della stessa, del Riparto secondo il metodo “pro-rata”, in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli Aderenti la medesima proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all’Offerta. Tenuto conto dei risultati definitivi dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto definitivo è pari al 9,109%.Per effetto dell’applicazione del Coefficiente di Riparto definitivo, alla Data di Pagamento, ovvero il 9 dicembre 2022, la Società acquisterà n. 325.024 Azioni pari al 2,37% dell’intero capitale sociale, per un esborso complessivo pari a Euro 2.860.211,20.Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, e tenuto conto delle n. 360.535 azioni proprie già in portafoglio della Società prima dell’avvio del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento la Società deterrà complessivamente n. 685.559 azioni proprie, pari a circa 5% dell’intero capitale sociale.