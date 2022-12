Tokyo positiva fa eccezione in un'Asia debole

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, dopo la chiusura in deciso calo di Wall Street su cui sono pesati i rinnovati timori di una nuova accelerazione della stretta monetaria da parte della Fed dopo dati economici americani più forti del previsto. I listini cinesi, invece, si avviano a chiudere contrastati dopo i forti rialzi della vigilia, innescati dall'ottimismo per l'allentamento delle restrizioni Covid, in Cina.L'indice giapponesemette a segno un +0,27%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,36%.Variazioni negative per(-1,3%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,15%).In frazionale calo(-0,49%); come pure, poco sotto la parità(-0,53%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 6 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,94%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,8%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)01:50: Partite correnti (preced. 909,3 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%).