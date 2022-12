Canada, Banca centrale alza tassi di 50 pb al 4,25%

(Teleborsa) - Laha aumentato il suo obiettivo per il, ovvero di, centrando le attese degli analisti. Il tasso bancario è stato portato al 4,5% e il tasso sui depositi al 4,25%. La Banca prosegue inoltre la sua politica di inasprimento quantitativo (QT).La crescita delnel terzo trimestre è stata più forte del previsto e l'economia ha continuato a funzionare in eccesso di domanda. Ilcanadese rimane teso, con la disoccupazione vicina ai minimi storici. L'è rimasta al 6,9% in ottobre.Guardando al futuro, il Consiglio direttivo "per riportare l'offerta e la domanda in equilibrio e riportare l'inflazione all'obiettivo", si nello statement diffuso a fine riunione.La Bank of Canada ha comunqueche ha utilizzato da quando ha iniziato ad aumentare i tassi a marzo, abbandonando il linguaggio che diceva che avrebbero dovuto aumentare ulteriormente i tassi.Il Consiglio direttivo "continua a valutare in che modo la politica monetaria più restrittiva sta funzionando per rallentare la domanda, come si stanno risolvendo le sfide dell'offerta e come stanno rispondendo l'inflazione e le aspettative di inflazione - è stato aggiunto -".