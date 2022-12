Finlogic guadagna il 62% e si avvicina a prezzo OPA Credem

Finlogic

Credem

Finlogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology,che sarà lanciata dal titolo, finalizzata alla revoca delle azioni dalle negoziazioni a Piazza Affari., la società di gestione di risparmio del gruppo, ha infatti, socio di controllo di Finlogic, un accordo quadro finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale mediante la promozione di un'OPA a 12 euro per azione.Si tratta di undi circa il 64% e circa l'86% rispetto al prezzo medio ponderato di Finlogic, rispettivamente, degli ultimi 30 giorni di borsa aperta e degli ultimi 180 giorni di borsa aperta.Spicca il volo, che si attesta a 11,6 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 11,78 e successiva a quota 12,13. Supporto a 11,43.