La Cina allenta le misure anti Covid

(Teleborsa) - Lasi avvia ad abbandonare lavoluta dal presidente Xi Jinping per contenere la diffusione di contagi. Le proteste delle ultime settimane e le crescenti ripercussioni economiche causate dalle stringenti restrizioni applicate dal governo cinese per affrontare la pandemia hanno infatti convinto il Consiglio di Stato ad allentare le misure di contenimento del virus.Il governo cinese in particolare ha aperto per la prima volta all'per i casi di Coronaviruspiuttosto che il ricovero in ospedali e strutture di quarantena specializzate, una soluzione già applicata da alcuni governi locali nei giorni scorsi. Inoltre, il Consiglio di Stato ha eliminato l'obbligo di mostrare un test negativo all'ingresso della maggior parte dei, una misura anche questa già applicata in alcune città come ad esempio Pechino e Shanghai.Le nuove regole restringono inoltre il raggio di applicazione deiche non riguarderanno più interi quartieri per ogni caso positivo, ma riguarderanno al massimo interi edifici o singoli piani o appartamenti, con il governo che si impegnerà a sbloccare le aree in maniera "rapida" in caso di assenza diper cinque giorni consecutivi. Nuovi limiti anche per iche in precedenza dovevano obbligatoriamente essere fatti più volte alla settimana per poter accedere a qualsiasi luogo pubblico mentre ora saranno effettuati solo in "scuole, ospedali, case di cura e luoghi di lavoro ad alto rischio".Sarà possibileda una provincia cinese all'altra senza dover esibire un test Pcr negativo da meno di 48 ore e senza dover essere testati all'arrivo. Il governo ha annunciato infine che verrà accelerata ladella fascia di popolazione più anziana.Le nuove linee guida sono state presentate dalla(Nhc) di Pechino e sono finalizzate - si spiega in una nota - a "prevenire e controllare l'epidemia in modo più scientifico e accurato e a risolvere efficacemente i problemi in sospeso nel lavoro di prevenzione e controllo". Una riunione del politburo del Partito comunista cinese ha voluto sottolineare l'importanza di stabilizzare l'economia.