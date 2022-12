Lowe's conferma guidance e lancia nuovo buyback da 15 miliardi di dollari

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, hain occasione dell'odierna Analyst and Investor Conference. Sono attese vendite totali di circa 97-98 miliardi di dollari, vendite comparabili tra 0% e -1% rispetto all'anno precedente, tasso di margine lordo in leggero aumento rispetto all'anno precedente, utile rettificato per azione da 13,65 a 13,80 dollari.Sulla base della sua "fiducia nel continuo slancio della società e nelle forti capacità di generazione di cassa", il consiglio di amministrazione ha autorizzato unordinarie da. Questo nuovo programma di riacquisto non ha una data di scadenza e si aggiunge al saldo del programma precedente, che era di 6,4 miliardi di dollari al 6 dicembre 2022."Stiamo costruendo il nostro slancio con il prossimo capitolo della nostra strategia Total Home, progettato per migliorare le nostre capacità omnicanale e posizionare Lowe's comeper ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno in tutti i loro progetti", ha affermato il CEO Marvin Ellison."Rimaniamo impegnati nella nostra, incentrata sull'investimento nei nostri imperativi di crescita strategica, sul miglioramento dei rendimenti e sulla fornitura di valore per gli azionisti a lungo termine", ha aggiunto.