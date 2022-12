UniCredit sostiene investimenti di AIM con garanzia green SACE

(Teleborsa) -azienda produttrice di componenti per macchine agricole e da movimento materie,un finanziamento di 8 milioni di euro della durata di otto anni,In dettaglio,utilizzerà il finanziamento concesso daa supporto del suo ambizioso piano di investimenti che ha visto lo scorso marzo l’acquisizione della Alcar con i relativi impianti di produzione ubicati a Vaie, in provincia di Torino, e a Lecce.. Ha inoltre un importante valore sociale in quanto i centri produttivi sono ubicati in territori che hanno molto sofferto in termini di occupazione. Intendiamo replicare il modello produttivo di OVV in AIM, portando negli stabilimenti acquisiti sostenibilità e produttività grazie allo sviluppo delle più avanzate tecnologie. L’apprezzamento che stanno manifestando i Clienti, che sono tra i principali competitors del loro settore, permetterà al Gruppo di raggiungere nuovi importanti traguardi.sottolineaha assunto unverso un’economiae attraverso il supporto finanziario, con partner di eccellenza come Sace, ai clienti che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo - afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Con questa operazione di finanziamento garantiamo il nostro supporto all’ambizioso piano di investimenti posti in essere da AIM Srl, società che fa parte del Gruppo OVV Spa e che ha recentemente acquisito gli impianti di produzione di Vaie, in provincia di Torino, e di Lecce.SACE . spiega la nota -. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con UniCredit, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a