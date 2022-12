Mercati europei deboli. Atlantia dà l'addio a Piazza Affari

Atlantia

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari dove oggi saranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan le azioni Schema Alfa ha dato corso alla procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto per rilevare il 100% di Atlantia che risulta interamente detenuta da Edizione, Blackstone Infrastructure Partners e Fondazione CRT.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali con le riunioni di Fed e BCE in calendario, la prossima settimana. I due istituti annunceranno le loro decisioni sui tassi e daranno indicazioni sulle prospettive dell'economia nel 2023.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,056. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.789,2 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 71,73 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +191 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,76%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.220 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,67%.Composta, che cresce di un modesto +1,24%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,03%.di Milano,(+1,90%),(+1,29%),(+1,24%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%.Tra ledi maggior peso:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. -1,3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%).