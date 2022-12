eVISO, balzo dei contratti di fornitura energia a clienti resellers

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato che sono statiper circa 250 GWh, portando a circa 700 GWh (rispetto ai 440 GWh per circa 125 milioni di euro comunicati il 29 novembre) i contratti del mercato reseller per l'anno solare 2023, per unLa società sottolinea anche di essere cresciuta di circa 8 volte in volumi erogati rispetto al 2020, anno di quotazione in cui i contratti erano pari a 88 GWh. Inoltre, ilin nome dei resellers è cresciuto di circa 14 volte (14X) in 18 mesi, dai 13.000 serviti al 31.12.2020 agli oltre 180.000 registrati al 30 giugno 2022."La scala raggiunta grazie ai contratti siglati per l'anno 2023 ci permette di, in modo concreto, dal vantaggio competitivo proprio del nostro business model", ha affermato ileVISO evidenzia che irispetto a quelli in vigore in quanto rilevano da un lato uno spread in crescita, allineati a un costo di energia significativamente più alto, e dall'altro un ciclo di cassa più favorevole con tempi di incasso più veloci.