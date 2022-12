Metro Bank, multa da 10 milioni di sterline per informazioni errate agli investitori

Metro Bank

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito haper circaper aver violato le Listing Rules pubblicandotra il 2018 e il 2019. La FCA ha anche deciso di multare l'ex amministratore delegato Craig Donaldson e l'ex direttore finanziario David Arden, rispettivamente di 223.100 e 134.600 sterline.Metro Bank non ha deferito la decisione della FCA all'Upper Tribunal, mentre, dove difenderanno le loro posizioni. L'Upper Tribunal determinerà se confermare o meno le decisioni della FCA nei confronti dei due individui e se ci sono altre azioni che dovrebbero essere intraprese dalla FCA.Metro Bank ha dichiarato di averFCA e di aver accettato l'esito. L'istituto di credito ha informato gli investitori la scorsa settimana di avero per la sanzione da 5,3 milioni di sterline a 10 milioni in previsione della sanzione della FCA, aggiungendo che rientrava nell'intervallo fino a 13 milioni di sterline che aveva precedentemente stabilito."Le società quotate in borsa devono garantire che le informazioni che stanno divulgando al mercato siano corrette. Questo è ciò che gli investitori hanno diritto a ricevere - ha commentato Mark Steward, Executive Director of Enforcement and Market Oversight dell'FCA - Le regole di quotazione del Regno Unito impongonoche Metro Bank, Donaldson e Arden non hanno rispettato in questo caso".