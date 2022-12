Azimut acquista minoranza Sanctum Altriarch, specializzato nel Venture Debt

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha firmato un accordo pere in alcune entità affiliate, gestore emergente specializzato nel Venture Debt basato tra Palo Alto (California) e Charleston (Carolina del Sud). Costituito nel 2022, Sanctum Altriarch è uncon taglio da 10 a 50 milioni di dollari, principalmente in società tecnologiche con enterprise value compreso tra 50 milioni e 1 miliardo di dollari già investite da operatori di venture capital.L'operazione - realizzata con la controllata statunitense Azimut Alternative Capital Partners (AACP) - prevede l'acquisto di unain Sanctum Altriarch attraverso unvolto a favorire la crescita della società, insieme ad un impegno di raccolta legato al primo fondo che verrà lanciato."L'investimento in Sanctum Altriarch dimostra la capacità del gruppo Azimut dicogliendo le nuove opportunità offerte da questa fase del ciclo di mercato, sempre con l'obiettivo di creare soluzioni uniche per una profonda diversificazione dei portafogli dei nostri clienti",del Gruppo Azimut e Global Head of Asset Management & Fintech."Inoltre, questa operazione consente al gruppo di averee in una asset class che sta rappresentando uno strumento di finanziamento nel settore tecnologico in forte crescita ed alternativo al venture capital tradizionale", ha aggiunto.AACPcon società di gestione specializzate negli investimenti alternativi. La transazione con Sanctum Altriarch segna laacquisizione, la prima nel settore Venture Lending. I cinque precedenti investimenti di minoranza realizzati sono: Kennedy Lewis (2020), HighPost Capital (2021), Pathlight Capital (2021), BroadLight Capital (2022) e RoundShield (2022).