Enel X Way si unisce a Volkswagen: nasce Ewiva per accelerare sulla e-mobility

Gruppo Enel

Volkswagen Group

(Teleborsa) -, una realtà nata dalla) eper accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. La joint venture paritetica, affidabile e capillaredel Paese.Il debutto di Ewiva econfermano il successo e la prosecuzione della solida collaborazione tra il Gruppo Enel e Volkswagen Group, entrambe impegnate nello sviluppo della mobilità elettrica."Questa joint venture rappresenta un nuovo traguardo nel costante impegno di Enel X Way e del Gruppo Enel a diffondere la mobilità elettrica in tutta Italia accelerando lo sviluppo di una rete di ricarica ad alta potenza all'avanguardia, che contribuirà a rendere i veicoli elettrici la scelta preferita dei guidatori", ha dichiarato, CEO di Enel X Way, ricordando che per Ewiva è stato "scelto un approccio aperto, rendendo la rete disponibile a tutti i Mobility Service Provider e guidatori di veicoli elettrici di qualsiasi tipologia e marchio"., membro del CdA con responsabilità per la tecnologia di Volkswagen Group e CEO di Volkswagen Group Components, ha sottolineato che "l'espansione dell'infrastruttura di ricarica gioca un ruolo chiave nel successo delle auto elettriche. Enel e Volkswagen, due forti partner di diversi settori, hanno ora unito le forze per affrontare questo compito in modo mirato, promuovendo così la mobilità elettrica in Italia".è già impegnata a realizzarein Italia, con l'istallazione di, che si vanno ad aggiungere ai. La joint venture punta a realizzareper raggiungere quota, che avranno una potenza fino a 350 kW e saranno alimentati al 100% con energia rinnovabile.Assieme alla presentazione di Ewiva è stata, in Via Flaminia 871, dotata dicon una potenza. L’Hub di ricarica è posizionatocomposta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimentoin Sicilia.