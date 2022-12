Eprcomunicazione su Euronext Growth Milan dal 14 dicembre

MIT SIM

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie e i Warrant di, società che opera nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche, sono stati ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) e sarannosul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il collocamento si è chiuso a 3,75 euro per azione, per unadi circa 3 milioni di euro e unadi circa 10,5 milioni di euro.Ilè di circa il 21,5%. Eprcomunicazione Holding S.r.l. (riconducibile per il 51% a Reputatio S.r.L.s. il cui controllo è riconducibile all'AD Camillo Ricci) ha il 71,35% del capitale sociale post-ammissione. Gli azionisti Justbit (Daniele Albanese, Simone Notargiacomo, Vittorio Carmine Esposito e Francesco Pace) hanno il 7,13% del capitale sociale. L'(EGA) è EnVent Capital Markets. Lo Specialist èDi recente Eprcomunicazione ha sottoscritto un accordo vincolante per, azienda che negli anni si è specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale. I dati pro-forma al 30 giugno 2022 (che comprendono l'apporto di Justbit) registrano undi 3,29 milioni di euro, undi 132 mila euro e unnegativo per 258 mila euro.Per effetto dell'acquisizione, la gamma di servizi offerti dal gruppo nel suo insieme può essere suddivisa in. La prima, riconducibile a Eprcomunicazione, è focalizzata sui servizi di comunicazione corporate, attività di public affairs e advocacy, relazioni coi media, comunicazione per la sostenibilità e il sociale, digital communication, publishing, multimedia ed event. La seconda, a cui si dedica principalmente Justbit, comprende servizi di web design, UX Design, sviluppo app, sviluppo e-commerce, AI & Big Data, virtual reality, Gaming, Social Media Management, Content Marketing, direct marketing ed eventi digitali.Il gruppo vanta nel complesso un totale di circa, rispettivamente 40 impiegati presso Epr e 40 presso Justbit, tutti coordinati dal management team.Il gruppo intende consolidare il proprio posizionamento sul mercato italiano e rafforzare il proprio brand, con l'obiettivo di divenire interlocutore unico dei propri clienti con un'offerta integrata di comunicazione e digital. In particolare, la strategia si basa principalmente sull'aproposta ai clienti mediante l'introduzione di prodotti e servizi connessi al settore della Digital Transformation; lafocalizzata su operazioni di acquisizione di altre realità similari caratterizzate da offerta di servizi e di competenze complementari; ilcon l’introduzione di nuove figure apicali.