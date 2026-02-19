Milano 17:12
45.670 -1,49%
Nasdaq 17:12
24.820 -0,32%
Dow Jones 17:12
49.445 -0,44%
Londra 17:12
10.614 -0,68%
Francoforte 17:12
25.004 -1,09%

Soditech, efficace il downlisting su Euronext Growth Paris

Finanza
Soditech, efficace il downlisting su Euronext Growth Paris
(Teleborsa) - Soditech, gruppo francese di ingegneria meccanica ed elettronica, è passata oggi dal mercato regolamentato Euronext Paris al mercato Euronext Growth Paris, attuando quindi un cosiddetto downlisting.

L'attività del gruppo è organizzata in due aree: servizi di ingegneria, principalmente servizi di studio e analisi (analisi meccaniche e comportamentali, simulazioni, prototipazione e prove su modelli), ingegneria a contratto per sistemi chiavi in ??mano, fabbricazione di cavi, assemblaggio e integrazione di sottogruppi meccanici, termici ed elettronici; servizi di ricerca e sviluppo, ovvero servizi di consulenza e assistenza tecnica a livello di progetto.
Condividi
```