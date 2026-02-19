Soditech, efficace il downlisting su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Soditech
, gruppo francese di ingegneria meccanica ed elettronica, è passata oggi dal mercato regolamentato Euronext Paris al mercato Euronext Growth Paris
, attuando quindi un cosiddetto downlisting.
L'attività del gruppo è organizzata in due aree: servizi di ingegneria
, principalmente servizi di studio e analisi (analisi meccaniche e comportamentali, simulazioni, prototipazione e prove su modelli), ingegneria a contratto per sistemi chiavi in ??mano, fabbricazione di cavi, assemblaggio e integrazione di sottogruppi meccanici, termici ed elettronici; servizi di ricerca e sviluppo
, ovvero servizi di consulenza e assistenza tecnica a livello di progetto.