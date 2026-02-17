Kaleon, ricavi in crescita a 23,2 milioni di euro nel 2025

Kaleon

(Teleborsa) -, società controllata dalla famiglia Borromeo e specializzata nella valorizzazione di patrimoni artistici e naturali quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato i ricavi consolidati preliminari al 31 dicembre 2025. Ilsi è attestato a, segnando un incremento del 6,8% rispetto ai 21,7 milioni del 2024. Al netto dello spin-off dei servizi amministrativi avvenuto a febbraio 2025, laa perimetro attuale risulta ancora più marcata, pari al 9,2%.L’andamento positivo è stato trainato principalmente dai servizi di, cresciuti del 10% a 17,6 milioni di euro (76% del totale), e dal comparto, che ha registrato un aumento del 12% raggiungendo i 3,3 milioni di euro. Anche il settoreha mostrato una performance rilevante, con un incremento del 45% su base annua.Tra le location gestite dal gruppo sotto il marchio "", l'si conferma il cuore del business con ricavi per 13,5 milioni di euro (+11%), seguita dall'con 5,2 milioni di euro (+7%). Il 2025 ha visto inoltre l'inaugurazione dei, aperti al pubblico a giugno dopo dieci anni di restauri, che hanno contribuito con i primi 0,3 milioni di euro di ricavi., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kaleon, ha commentato: "Il 2025 segna un’accelerazione rilevante della nostra crescita, trainata dall’ampliamento dei servizi e dall’evoluzione e diversificazione dell’esperienza di qualità proposta in tutte le nostre destinazioni. Kaleon ha vissuto un anno trasformativo, segnato dalla quotazione su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, che ha rafforzato la struttura del Gruppo, ampliato la visibilità internazionale e fornito gli strumenti necessari per sostenere i piani di sviluppo. Ha inoltre offerto a molti azionisti individuali l'opportunità di partecipare ai nostri progetti".