Luiss, siglato accordo con Università di Dubai per rafforzare i rapporti internazionali

(Teleborsa) - Laguarda verso il Medio Oriente, firmando il Memorandum Of Understanding And Student Exchange Agreement For The Business Schools con l'La cerimonia di firma si è tenuta oggi presso l'ambasciata degli Emirati Arabi alla presenza diAmbasciatore d'Italia negli Emirati Arabi,, Console Generale d'Italia a Dubai,Capo della sezione Media diplomazia pubblica,, Rettore dell'Università Luiss,Presidente dell'Università di Dubai,Dean per la internazionalizzazione della Luiss Business School S.p.A.,, Prorettore all'internazionalizzazione dell'Università Luiss,, Rettore e Capo Ufficio Accademico dell'Università di Dubai.L'che avrà la durata di tre anni, ha lo scopo di migliorare gli obiettivi di insegnamento, apprendimento e internazionalizzazione tra i partner firmatari che, attraverso un programma di cooperazione, si impegnano ad approfondire ed intensificare i loro legami sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio. L'interscambio tra gli Atenei vedrà protagonisti studenti, docenti e ricercatori. Ogni istituzione accetterà allievi dei rispettivi MBA e verranno incoraggiati gli scambi fra i professori dei campus, così come la condivisione del materiale accademico.Per la Luiss si tratta di un ulteriore passo nel processo di sviluppo e di consolidamento della sua presenza negli Emirati Arabi che rappresentano un centro globale di rilievo strategico. L'Università intitolata a Guido Carli intende, così, ampliare la sua partecipazione nell'area del Golfo, dopo la sua presenza nele la nascita della "casa comune" dei laureati e degli specializzati dell'Ateneo che conta sedi in tutto il mondo."Siamo lieti di consolidare il nostro rapporto con gli Emirati Arabi e con una realtà accademica di prestigio come l'Università di Dubai – ha commentato il- Il Memorandum Of Understanding And Student Exchange Agreement For The Business Schools non è soltanto in linea con la spiccata vocazione internazionale della nostra Università, che, ad oggi, conta più di 315 Università partner in 64 Paesi, ma è anche un acceleratore di futuro per i giovani e i prossimi leader globali, attraverso esperienze didattiche e professionali che amplieranno le loro abilità interculturali".