Sostenibilità, Bassato (AdR): "Puntiamo su intermodalità e mobilità verticale"

Atlantia

(Teleborsa) - La sostenibilità dei trasporti passa anche per, innanzitutto quella, cui la societàsi sta orientando con un ampliamento dei collegamenti ferroviari da e pere con l'estensione dei binari da 3 a 5, cui si affiancano i cosiddetti, come i velivoli elettrici di ultima generazione di, inaugurati lo scorso mese di ottobre, che collegheranno il principale scalo della capitale con il vertiporto presente in centro città.Sono queste alcune delle innovazioni orientate alla sostenibilità presentate oggi da, Chief Aviation Officer di AdR, alla tavola rotondade Il Sole 24 Ore."Tra gli obiettivi, grazie all', spiccano quelli di sviluppareo, mediante l'implementazione di accordi commerciali con vettori aerei su Fiumicino per integrare i reciproci sistemi di vendita e distribuzione con la possibilità di effettuare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente nelle principali stazioni ferroviarie collegate con il Leonardo da Vinci", ha spiegato il manager di Aeroporti di Roma."In altre parole - ha chiarito il manager - si potrà salire sul treno in stazioni come quelle di Firenze, Bologna o Napoli e scendere direttamente nella destinazione di arrivo, anche oltre oceano, in maniera semplice, sicura, veloce e confortevole".Per arrivare a questo risultato - ha spiegato Bassato - "oltre all'e al potenziamento del flussoinformativo, il progetto comprende lodella stazione Fiumicino Aeroporto incluso uno sviluppo del trasporto su gomma con".e per avere un minor impatto sull'ambiente, AdR sta puntando sul(Sustainable Aviation Fuel) ed anche. "Lo scorso mese di ottobre, Aeroporti di Roma,, UrbanV e Volocopter, pioniere della mobilità aerea urbana, hanno effettuato con successo il primo volo di prova di un eVTOL equipaggiato", ha spiegato Bassato, ricordando che "è la prima volta che questo tipo di test viene effettuato nello spazio aereo italiano".