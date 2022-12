Bien Sparebank si è quotata sulla borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -(parte del gruppo). Si tratta della terza quotazione sul main market quest'anno e la quindicesima su Oslo Bors in totale. È anche la 75a quotazione su Euronext nel 2022. Con la quotazione di Bien Sparebank, ci sono ora 213 società quotate sul mercato principale di Oslo Bors.Fondata nel 1885, Bien Sparebank èe i clienti privati rappresentano circa l'85 percento della sua attività.All'apertura, il prezzo delle azioni è stato fissato a 91,70 NOK per azione, per unadi mercato stimata di 521 milioni di NOK (circa 50 milioni di euro)."Un'IPO su Oslo Bors è una parte naturale della strategia della banca per realizzare il suo pieno potenziale come la "The Advisory bank" di Oslo - ha commentato la CEO Lena Jorundland - La nostra quotazione all'Oslo Bors aiuta a garantire una. In qualità di banca di nicchia per clienti che apprezzano le relazioni, vediamo un potenziale di sviluppo illimitato nel mercato di Oslo".