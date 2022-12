Fed attesa moderare rialzo tassi. Cosa accadrà nel 2023?

(Teleborsa) -sembra aver cambiato radicalmente le carte in tavola edei tassi dianziché 75 come previsto in precedenza. Il FOMC dovrebbe dunque accordarsi di un aumento dei tassi in una banda di oscillazione deldopo aver realizzato dall'estate quattro rialzi consecutivi da 75 punti.Tutto è cambiato ieri pomeriggio, quando il Bureau of Labour Statistics ha indicatoun datodal mercato e sensibilmente al di sotto del 7,7% del mese precedente. Il "core" rate, delle componenti più volatili quali cibo ed energia e più osservato dalla Fed, si è attestato al 6% contro il 6,1% atteso.Dati che hanno fatto volare i mercati, ormai convinti chein questo meeting. Di certo, per capire come si muoverà la banca centrale USA in futuro occorreràaggiornati, ossia il grafico a dispersione che indica le aspettative dei banchieri centrali USA sul, che saràindicato ad ottobre e potrebbe ancheed arrivare addirittura al 6,5% (scenario Armageddon).Di recente,nel ritmo della stretta monetaria della Fed, ma ha anche ribadito che i. Le scommesse sono tutte suldei tassi e sulla tempistica con cui verrà raggiunto, che(recessione, stagnazione, inflazione persistente. Per questo meeting, intanto, le attese degli analisti sembrano convergere su un aumento dei tassi di mezzo punto.Per, il FOMC procederà ora con un rialzo dei tassi di 50 punti, per poi rallentare a 25 punti a febbraio e marzo. La svolta è attesa per la fine del 2023:base di fronte ad un'economia in evidente rallentamento o anche in recessione.Ancheprevede che le banche centrali - Fed, BCE e BoE - inizieranno a rallentare il ritmo della stretta a di 50 punti base questa settimana, ma le loro comunicazioni dovrebbero, coerenti con l'aumento dei tassi terminali e. "La Fed probabilmente sottolineerà il rischio che un mercato del lavoro ancora rigido alimenti una spirale salari-prezzi", sottolineano gli analisti di Pictet.attende per questo meeting un aumento dei tassi di 50 punti base e, dato il percorso annunciato della Fed verso un tasso del 5%, èin occasione delle prime riunioni del 2023, soprattutto considerando lo spostamento del focus di Powell dall'inflazione spot all'obiettivo più a lungo termine di un’inflazione al 2%. La domanda chiave degli investitori è, ricorda Carmignac, indicando: la materializzazione di unper l'economia statunitense, che porterebbe a una rapida svolta verso l'allentamento; unposticiperebbe i tagli dei tassi d'interesse rispetto alle attese di molti;significherà invece che i tassi rimarranno più a lungo al livello terminale prima di spostarsi ulteriormente in territorio restrittivo.