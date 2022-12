BCE aumenta tassi di 50 pb, rivede al rialzo proiezioni inflazione

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha, centrando le attese degli analisti, e ha affermato di prevedere ulteriori incrementi, sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione. In particolare, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse "debbanoper raggiungere livelli sufficientemente restrittivi" da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine.sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 2,50%, al 2,75% e al 2,00%, con effetto dal 21 dicembre 2022.Gli esperti dell'Eurosistema hanno, che si porterebbe in media sull'per poi scendere al. L'inflazione dovrebbe registrare una marcata riduzione in corso d'anno, per poi collocarsi in media al 3,4% nel 2024 e al 2,3% nel 2025. Al netto della componente energetica e alimentare l'inflazione sarebbe pari in media al 3,9% nel 2022 e aumenterebbe al 4,2% nel 2023, per poi diminuire al 2,8% nel 2024 e al 2,4% nel 2025.Le attuali proiezioni degli esperti dell'Eurosistema indicano unadel 3,4% nel 2022, dello 0,5% nel 2023, dell'1,9% nel 2024 e dell'1,8% nel 2025.Oggi il Consiglio direttivo ha inoltre discusso i criteri per la normalizzazione delle consistenze in titoli detenute dall'Eurosistema a fini di politica monetaria. A partire dagli, il, in quanto l'Eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo."Alla riunione diil Consiglio direttivo comunicherà idei parametri per la riduzione delle consistenze del PAA", viene sottolineato.Per quanto riguarda il(pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo intendeil capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.