Bialetti cede ramo d'azienda in Turchia per 1,6 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, ha comunicato che la(dedicata al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina) ha sottoscritto con la società Fetih undella CEM Bialetti.In esecuzione degli impegni assunti alla data del closing previsto per il 20/12/2022, c'è l'impegno a trasferire da parte di CEM Bialetti determinati "" connessi al plant produttivo, "" e "" di CEM Bialetti."La cessione è coerente con le linee guida del Nuovo Piano Industriale, comunicato in data 19 luglio 2021, che prevede rilevanti operazioni di dismissione di asset funzionali e una maggiore focalizzazione del business della società sulla promozione e vendita dei prodotti a maggior marginalità, tra cui i prodotti del segmento caffè", ha dichiarato il presidente di Bialetti,Il pagamento delper la cessione del ramo d'azienda CEM, di 1,6 milioni di euro oltre ad IVA, è stato corrisposto quanto a 600.000 euro in data 14/12/2022, la restante parte verrà pagata alla data del closing.