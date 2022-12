A2A, Equita conferma Buy e target price a 1,84 euro per azione

Equita

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, mantenendo anche la". La revisione del giudizio è arriva a poche settimane dall' aggiornamento del Piano Strategico 2021-30 della società, che prevede una riduzione dei capex nel periodo 2023-26 rispetto al piano precedente da 1,8 miliardi annui a 1,4 miliardi per mantenere il leverage sotto controllo e confermare sia il debt rating a investment grade che la dividend policy.Gli analisti hanno confermato le loro valutazioni per tre motivi: la decisione del management di tagliare i capex 2023-26 per tenere il leverage sotto controllo e confermare la dividend policy è incoraggiante; il target di EBITDA 2023 a 1,6 miliardi (+7% YoY), nonostante il cap al prezzo della generazione idroelettrica a 58 €/MWh, conferma il; il titolo tratta su multipli 2023 interessanti, con un PE di 10x (settore a 11x), EV/EBITDA a 6.2x e dividend yield al 6,7% (settore al 6%).Intanto, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 1,273 euro, per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,262 e successiva a 1,252. Resistenza a 1,293.