Antitrust: operazione Poste Vita-Net Insurance non ostacola concorrenza

(Teleborsa) - L'acquisizione del controllo esclusivo di Net Insurance da parte di Poste Vitaeffettiva nei mercati interessati e. Lo ha comunicato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel suo bollettino settimanale. Non sarà quindi avviata alcune istruttoria.La compagnia assicurativa vita del Gruppoha comunicato a fine settembre l'intenzione di promuovere un'per cassa sulle azioni ordinarie e sui Warrant di, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan.L'ha evidenziato come l'operazionedei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.L'AGCM ha fatto notare, con riferimento ai mercati della produzione di, che l'entità post merger verrà a detenere, in ciascuno di essi, una quota congiunta inferiore al 5%. Nella distribuzione, le quote aggregate sono inferiori al 5%.Riguardo ai mercati della produzione di, nel ramo I Poste Vita è il primo operatore, con una quota di circa il 26%, ma la target ha una quota del tutto marginale, significativamente inferiore all'1%. Nel ramo IV la quota aggregata dell'entità post merger è di poco superiore al 5%. Per quanto riguarda la distribuzione, in un'ampia maggioranza delle province la quota aggregata risulta inferiore, spesso anche significativamente, al 30%, in pochi casi al 35%, o al 40%.