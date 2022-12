Directa lancia Libera: nuova piattaforma per clientela "investor"

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha. Si tratta di investitori autonomi e consapevoli, che vogliono gestire in maniera indipendente i propri risparmi, ma che non sono attivi tanto quanto la clientela "trader". La clientela "investor", coltivata dalla società a partire dal 2020 e con un maggiore focus dopo la quotazione a Piazza Affari, ruota meno il proprio portafoglio rispetto ai day trader e garantisce più stabilità sulle masse.Libera è stata, e quindi le funzioni presenti nelle piattaforme sviluppate nei 25 anni precedenti sono state ripensate e riorganizzate nell'ottica dell'. È stata operata una semplificazione soprattutto nell'accesso alle informazioni e alle funzioni dispositive: in poche parole l'investimento è stato affrontato da un punto di vista diverso.

Le funzioni non presenti sono ad esempio i grafici sofisticati, oppure il flashbook, che è un brevetto esclusivo Directa per i trader più attivi, oltre che la possibilità di organizzarsi la schermata in un modo personalizzato come una consolle di una sala operativa. Altre funzioni concepite per i trader non sono presenti: un esempio è l'option ruler, il simulatore di strategie in opzioni.



Sono invece state curate altre funzionalità da "investitore" come ad esempio i PAC in ETF, che permettono un investimento automatico in ETF impostando ordini di accumulo in maniera gratuita, permettendo anche a chi non ha tempo di impostare piani a lungo termine di portafogli diversificati e mediando i prezzi di ingresso.



"In soli tre anni abbiamo affiancato all'offerta per i trader online più sofisticati, una gamma di soluzioni per gli investitori digitali moderni, che ha attratto decine di migliaia di nuovi clienti - ha commentato Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa - Siamo convinti che servire i due diversi profili di approccio ai mercati finanziari, che per alcuni clienti coesistono nella gestione del loro portafoglio, dia loro migliori servizi e contemporaneamente maggiore stabilità ai nostri ricavi".



"Directa può ora crescere ancora più forte sviluppandosi su entrambe queste direttrici nei prossimi anni, oltre ad avviare a breve una terza linea di business nell'ambito del private banking", ha aggiunto.