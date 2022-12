Next Re, salta il maxi-aumento di capitale. Guarda a percorsi alternativi

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società d'investimento immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato chei presupposti per l'previste dall'sottoscritto il 5 agosto 2021 tra Next Re, l'azionista di controllo CPI Property Group, DeA Capital, De Agostini e DeA Capital Real Estate SGR (successivamente modificato nell'estate 2022).Il progetto prevedeva unanel mercato immobiliare italiano e l'esecuzione di una pdelegato deliberato dall'assemblea del 26 aprile 2021 (per complessivi massimi 2 miliardi di euro).La società "non ha evidenza che siano in corso attività di rinegoziazione" dell'accordo quadro finalizzate ad un'ulteriore proroga. Quindi, il Framework Agreement e le relative pattuizioni parasociali rinnovateNext Re SIIQ attribuisce il fallimento del progetto al "a causa della persistente instabilità del quadro geopolitico, macroeconomico e finanziario dovuta al conflitto russo-ucraino, che ha determinato conseguenze negative sui mercati internazionali e il notevole incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, innescando una crescente inflazione a livello globale e un aumento generalizzato dei tassi di interesse e del costo del denaro".Il CdA, si legge in una nota, intende "proseguire arispetto al progetto delineato mediante il Framework Agreement, al fine di salvaguardare il valore della società ed ampliarne la base patrimoniale". Questi programmi potranno realizzarsi, viene specificato.