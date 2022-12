Giappone, sorpresa dalla Bank of Japan che si rivela più hawkish

(Teleborsa) - Mossa a sorpresa dallache ha deciso di modificare la soglia di tolleranza nell'oscillazione dei rendimenti dei titoli governativi nipponici a 10 anni, ampliandola dallo 0,25% allo 0,5% (dall’attuale range compreso tra il -0,25% e lo 0,25%). Ciò consente ai tassi di interesse a lungo termine di aumentare ulteriormente, una mossa volta ad alleviare alcuni dei costi dello stimolo monetario prolungato.L’aggiustamento - si legge nel comunicato dell'istituzione - intende “migliorare il funzionamento del mercato e incoraggiare una formazione più fluida dell’intera curva dei rendimenti, mantenendo allo stesso tempo condizioni finanziarie accomodanti”.La decisione della Bank of Japan (BoJ) è stata letta dagli addetti ai lavori come un primo segnale di un'inversione di tendenza delledell'istituto guidato da Haruhiko Kuroda, il cui mandato volge al termine. Gli analisti si aspettano che questa dell’istituto giapponese possa essere solo il primo di una serie di interventi sul mercato.La BoJ ha comunicato di lasciare invariata la sua politica monetaria accomodante mantenendo i, considerando quindi prematuro alzare il costo del denaro nonostante il tasso di inflazione core, in Giappone, abbia superato il target del 2% della Bank of Japan, per sette mesi consecutivi, salendo al record degli ultimi 40 anni, al 3,6%.La banca centrale ha, inoltre, fatto sapere chea 9 mila miliardi di yen al mese rispetto ai precedenti 7,3 mila miliardi di yen.La mossa a sorpresa della Banca centrale giapponese ha innescato una caduta dei governativi locali e unche si è portato ai massimi da agosto nei confronti del dollaro e al top da due mesi contro l'euro.