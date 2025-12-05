Seduta contrastata per le principali piazze asiatiche, male Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -. Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,06%, mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dell'1,49%. Poco sopra la parità(+0,42%); come pure, in netto miglioramento(+1,63%). In moderato rialzo(+0,4%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,22%).Gli investitori fanno i conti con i segnali divergenti provenienti dalle banche centrali. Crescono le scommesse su un rialzo dei tassi da parte della, dopo i commenti del governatore Kazuo Ueda all’inizio di questa settimana, che sono stati interpretati come restrittivi. Invece, laha tagliato venerdì il suo tasso repo chiave di 25 punti base al 5,25%, attuando una riduzione ampiamente prevista mentre i responsabili politici cercano di sostenere la crescita in un contesto di allentamento delle pressioni inflazionistiche.Focus anche sulla riunione delladella prossima settimana, il 9 e 10 dicembre, con le probabilità di una riduzione di 25 punti base in aumento.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,21%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento dell'è pari 1,95%, mentre il rendimento delscambia 1,84%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,6%)00:50: Partite correnti (preced. 4.483 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,1%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. 2,6%).