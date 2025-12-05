Seduta contrastata per le principali piazze asiatiche, male Tokyo

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali piazze asiatiche
. Sessione negativa per Tokyo
, con il Nikkei 225
che sta lasciando sul parterre l'1,06%, mentre, al contrario, Shenzhen
continua la giornata in aumento dell'1,49%. Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,42%); come pure, in netto miglioramento Seul
(+1,63%). In moderato rialzo Mumbai
(+0,4%); sulla stessa linea, leggermente positivo Sydney
(+0,22%).
Gli investitori fanno i conti con i segnali divergenti provenienti dalle banche centrali. Crescono le scommesse su un rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan
, dopo i commenti del governatore Kazuo Ueda all’inizio di questa settimana, che sono stati interpretati come restrittivi. Invece, la Reserve Bank of India
ha tagliato venerdì il suo tasso repo chiave di 25 punti base al 5,25%, attuando una riduzione ampiamente prevista mentre i responsabili politici cercano di sostenere la crescita in un contesto di allentamento delle pressioni inflazionistiche.
Focus anche sulla riunione della Federal Reserve
della prossima settimana, il 9 e 10 dicembre, con le probabilità di una riduzione di 25 punti base in aumento.
Contenuto ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una flessione dello 0,21%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,95%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,84%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 05/12/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%) Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (preced. 0,6%)
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 4.483 Mld ¥) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,1%) Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (preced. 2,6%).