Bialetti, perfezionato closing cessione ramo d'azienda in Turchia

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -, in qualità di socio di maggioranza (99,99%) di Cem-Bialetti - società di diritto turco dedicata al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina - ha perfezionato, attraverso CEM Bialetti, il closing relativo alla cessione di assets di CEM Bialetti in linea con quanto comunicato in data 15 dicembre 2022.Con questa cessione, coerente con il Piano Industriale comunicato in data 19 luglio 2022, Bialetti compie un importante passo verso una maggiore focalizzazione del business della Società nella promozione e vendita di prodotti a maggiore marginalità, tra cui i prodotti del segmento caffè.