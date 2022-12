Farmacosmo acquisisce Innovation Pharma per sviluppo strategia omnichannel

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha, già proprietaria di due farmacie, nelle città di Torino e Verbania, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato.La società acquisita ha rilevato la farmacia di Torino ad aprile 2021 e quella di Verbania ad aprile 2022, e stimaper il 2022 ad oltre 2 milioni di euro. L', precedente all'aumento di capitale e considerando una posizione finanziaria netta dicirca 1,9 milioni di euro è di circa 4 milioni di euro.L'operazione, che segue l'investimento di novembre in Farmacia De Leo , è funzionale all'esecuzione della strategia di espansione delineata in fase di IPO e alla, con l'obiettivo di creare presidi abilitanti all'evoluzione del Q-Commerce oltre che ad un'offerta multicanale."Dopo l'acquisizione di Phàrmasi, proseguendo nello sviluppo del piano industriale, abbiamo raggiunto un'altra tappa rilevante nel percorso di crescita per linee esterne di Farmacosmo - ha commentato l'- Proseguire nelloattraverso la creazione di una serie di presidi fisici, funzionali al Quick Commerce. Grazie a questo accordo con la fondatrice della target, Elena Giussani, acquisiremo un ampio bagaglio di esperienze nell'ambito della formazione e della gestione delle farmacie fisiche. Il numero di farmacie Farmacosmo sale a 3".L'operazione ha previsto la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Farmacosmo alla medesima riservato e la conseguente acquisizione di una partecipazione pari al 67% del capitale sociale di Innovation Pharma da G&Ph Holding mediante undella propria partecipazione in Farmacia De Leo acquistata lo scorso 11 novembre.