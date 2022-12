Nike, trimestrale sopra attese nonostante margini in calo per riduzione scorte

Nike

(Teleborsa) -ha registratoin aumento del 17% (+ 27% su base valutaria neutrale) a 13,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 novembre 2022). I ricavi per ilsono stati di 12,7 miliardi di dollari, in crescita del 18%, mentre i ricavi per ilsono stati di 586 milioni di dollari, in aumento del 5%.Ilè diminuito di 300 punti base al 42,9%, principalmente a causa dei maggiori ribassi per liquidare l'inventario, in particolare in Nord America. Lesono state di 9,3 miliardi di dollari, in aumento del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainate da un aumento delle unità dovuto all'interruzione della catena di fornitura dell'anno precedente, nonché da costi di input più elevati.L'è stato di 1,3 miliardi di dollari, stabile rispetto all'anno precedente, e l'è stato di 0,85 dollari, con un aumento del 2%.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,64 dollari su ricavi per 12,6 miliardi di dollari.