Ucraina, Zelensky a Washington: incontro con Biden alla Casa Bianca, poi visita al Congresso

(Teleborsa) - Il presidente ucrainoè atterrato negli Stati Uniti dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americanoe la vicepresidente. Dopo il bilaterale i due presidenti terranno una conferenza stampa congiunta. Il presidente americano Joe Biden ha ritenuto che fosse arrivato ''il momento giusto'' per sedersi al tavolo con il leader ucraino Volodymr Zelensky'', dato ''l'avvicinarsi dell'inverno'' e valutando che ''la guerra è entrata in una nuova fase'', ha fatto sapere nel pomeriggio il portavoce del consiglio di Sicurezza della Casa Bianca,. ''È una buona occasione per i due leader di trovarsi faccia a faccia e per parlare non solo di quello che gli Stati Uniti fanno ora e continueranno a fare in futuro'', ha aggiunto Kirby.In seguito Zelensky si sposterà al. La speaker della Camera,, in attesa del presidente ucraino ha twittato: "La battaglia per l'Ucraina è la battaglia per la democrazia". Ha poi aggiunto "Slava Ukraini" - che tradotto significa "Gloria all'Ucraina", il saluto ufficiale delle forze armate di Kiev. Secondo i media americani, gli Stati Uniti starebbero valutando di designare la Russia come uno “”. Senatori e deputati sarebbero infatti al lavoro sulla proposta e vorrebbero ricevere l'ok di Volodymyr Zelensky durante il suo intervento al Congresso. La designazione di “stato aggressore” è meno forte di quella di “stato sponsor del terrorismo” richiesta da molti legislatori ma che incontra la resistenza della Casa Bianca, preoccupata dalle possibili conseguenze che potrebbe avere neifra Mosca e Washington anche per quanto riguarda lo scambio di prigionieri.Nel frattempo ilha annunciato che fornirà all'Ucraina l'avanzatoper aiutare a contrastare gli attacchi aerei di Mosca. Alcune indiscrezioni nelle scorse settimane avevano anticipato l'annuncio odierno. In un comunicato, il segretario di Stato Usa,, ha comunicato il via libera a questo nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina di, che per la prima volta include, appunto, il sistema missilistico Patriot.Secondo il Global Times, il tabloid pubblicato dal Quotidiano del Popolo, l'organo di stampa del, la visita di Zelensky a Washington mira a raccogliere ulteriorie assottiglia le prospettive diDa Mosca invece il presidente russoha annunciato che il suo paese dispiegherà presto i missili balistici intercontinentali Sarmat, considerati il fiore all'occhiello dei nuovi programmi militari di Mosca. Alla dichiarazione, giunta poche prima dal previsto annuncio del via libera di Washington all'invio dei missili Patriot a Kiev, Putin ha aggiunto anche che il nuovo missile da crociera ipersonico Zircon sarà incluso nella flotta russa all'inizio di gennaio.