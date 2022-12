CIR vende immobile a Milano per 38 milioni

CIR

(Teleborsa) -- Compagnie Industriali Riunite - ha raggiunto un, società di investimento e sviluppo immobiliare, per la cessione di un complesso immobiliare non strumentale, ubicato a Milano, per un valore complessivo di 38 milioni, di cui 5 milioni versati in data odierna a titolo di caparra, e la restante parte da corrispondersi al closing dell’operazione.L’operazione valorizza un asset non core della Società, il cui valore di bilancio ammonta a 11 milioni.Il complesso immobiliare ceduto è attualmente adibito ad uso residenziale, commerciale e ufficio, e affittato a terze parti.La plusvalenza prevista, al netto dei costi di transazione e prima degli effetti fiscali, è pari a circa 26 milioni, e sarà registrata al momento del closing dell’operazione, previsto - subordinatamente all’avveramento di talune condizioni - indicativamente entro la fine del 2023.CIR è stata assistita dall’advisor Dils, nonchè da Legance in qualità di advisor legale e Yard Reaas nella due diligence tecnica.