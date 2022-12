DeA Capital, De Agostini deposita in Consob prospetto OPA

DeA Capital

(Teleborsa) - Nova, veicolo controllato da De Agostini, havolontaria sulle azioni ordinarie di, piattaforma indipendente di Alternative Asset Management leader in Italia (per attività gestite) con Combined AUM per circa 26,4 miliardi di euro.L'operazione è stata annunciata a inizio dicembre ed. L'OPA è condizionata al raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% di DeA Capital, anche se l'offerente si riserva di rinunciare in tutto o in parte alle condizioni di efficacia dell'offerta.